Horeca probeert met creatieve oplossingen zaken te redden: "45 procent is failliet"

NOORD-HOLLAND - De horeca zit nu ruim een week in een gedeeltelijke lockdown, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is. Met creatieve oplossingen proberen ondernemers uit de provincie deze moeilijke periode door te komen.

Naast het maken van bierpakketten of stamppotten steken sommige horecabedrijven de handen uit de mouwen voor hun directe omgeving. Zoals bijvoorbeeld in West-Friesland, waar ze bij paviljoen Enkhuizen de zorg een handje helpen. "Toen de volgende lockdown zich aandiende, hebben we tegen elkaar gezegd: 'wat gaan we doen? Gaan we sip in de hoek zitten of gaan we verder?'", aldus eigenaar Thomas de Boer.

"We mogen gelukkig nu nog open blijven, maar ik kan me voorstellen dat gasten wegblijven"

Ook bij het Volkshotel in Amsterdam doen ze er alles aan om nog mensen naar hun hotel te trekken. Hun kelder hebben ze omgetoverd tot bioscoop. Tijs Bullock van het Volkshotel vertelt aan NH Nieuws: "We hebben filmstoelen geplaatst en zeven dagen in de week is er een nieuwe film te zien."

Zo blijft het voor de gasten die in het hotel zijn ook nog een beetje gezellig. Volgens Bullock gaat het namelijk niet goed met hun hotel. "We mogen gelukkig nu met de tweede lockdown nog open blijven, maar ik kan me voorstellen dat gasten wegblijven."

Van bitterballen naar stamppot

In café Bruintje in Alkmaar sluit je normaal gezien aan voor bier en een bitterbal, maar dat is nu niet meer toegestaan. Nu komen hier buurtbewoners voor een lekkere stamppot en worst. "Je kan bierpakketjes verkopen dat doen veel collega's van mij, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Stampotten dat was de optie", legt Joost Leerink van het café uit.

Ondanks deze creatieve ideeën staat de sector er alles behalve rooskleurig voor. Volgens de Koninklijke Horeca Nederland leidt de nieuwe lockdown tot veel frustratie bij horecaondernemers. "45 procent van de horeca is technisch failliet. Ze lopen achter op het betalen van hun belastingen of collega's die rekeningen krijgen van hun leverancieren."