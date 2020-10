Alkmaarse bruine kroeg is nu stamppot-take away: "Loopt de spuigaten uit"

Op maandag, dinsdag en woensdag kan je bij Bruintje zuurkool, boerenkool en erwtensoep bestellen . De eerste dag had Leering meteen zeventig klanten. "Dat had ik echt niet verwacht joh, iedereen vertelt het aan elkaar. Het loopt nu wel de spuigaten uit."

Ook bij ondernemers is de take-away in de stad niet onopgemerkt gebleven. Leering is benaderd door aardappelboeren in de buurt die goedkoop aan hem willen leveren. "Iemand probeerde me zelfs een aardappelschilmachine aan te smeren. Best handig eigenlijk, nu doet mijn moeder het meeste."

Ook gebruikt hij de zuurkool van Kramer uit Langedijk. NH Nieuws was daar in juli nog, bij het begin van het oogstseizoen.

Failliet

Leering vreest dat de horeca-lockdown nog tot zeker januari zal duren. Hij verwacht zelf wel dat hij dit financieel zal overleven, maar er zijn ook genoeg ondernemers met het water aan de lippen. "Faillisementen in de binnenstad hebben grote impact. Minder toeristen, minder bruisend, dat zou echt onwijs zonde zijn."

Toen tijdens de persconferentie van vorige week bekend werd dat alle horeca volledig dicht moet, bedachten een aantal ondernemers de actie op een rouwadvertentie te maken en een doodskist voor de zaak te zetten.

"Duizenden bedrijven gaan omvallen", zei Karin Hiemstra, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Alkmaardestijds voor de camera van NH Nieuws. "En ook mensen die zeggen: 'bekijk het maar, ik stop het mee'. Die geven het gewoon op. En dat is te begrijpen."