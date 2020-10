Niet zingen, maar breien: operazangeres maakt carrièreswitch

MARKEN - Zingen voor grote menigten zit er voorlopig niet in. Operazangeres Wiebke Göetjes is daarom teruggevallen op haar oude professie: het ontwerpen, breien en verkopen van truien. "Ik ben in de gelegenheid om aan te pakken wat op me afkomt. Mijn leven gaat nu een andere kant op en daar word ik heel blij van."

Göetjes is een grote naam in de operawereld, zeker de Duitse. Ze speelde hoofdrollen in producties als Phantom of the Opera, Aida en Tosca. De afgelopen jaren zorgde ze echter fulltime voor haar dementerende moeder, die afgelopen Kerst overleed.

NH Buurten was vorig jaar op bezoek bij Göetjes:

