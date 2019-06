Operazangeres Wiebke Göetjes is mantelzorger: “Het overrompelt je en vreet je helemaal op”

MARKEN - Wiebke Göetjes speelde diverse hoofdrollen in stukken van internationale operahuizen en nu zorgt ze fulltime voor haar moeder. De operazangeres uit Marken heeft haar carrière moeten stopzetten sinds ze mantelzorger is.

“Het overrompelt je en vreet je helemaal op. En natuurlijk wil je het graag doen voor je moeder. Ik zou dat ook niet anders willen, maar ik vind het wel belastend in de zin van dat er geen ontkomen aan is”, vertelt ze in NH Buurten.

Haar 87-jarige moeder kreeg vorig jaar de diagnose vasculaire dementie gemengd met alzheimer. Ze woont in een verzorgingstehuis, maar door problemen met de verpleging gaat Wiebke nog iedere dag naar haar moeder toe om haar te verzorgen. Zij kan onder meer niet zelfstandig naar het toilet en heeft moeite met zelf eten.

Wiebke kookt thuis, gaat in de middag naar haar toe en blijft daar tot haar moeder midden in nacht in slaap valt. “Het laatste half jaar van 2018 heb ik het er wel moeilijk mee gehad. Ook met vechten dat je denkt en ik dan? Mijn leven dan? Maar op de een of andere manier heb ik daar nu wel een rust in gevonden en heb ik me overgegeven. Dit is nu kennelijk mijn job.”