Oud-Hollandse snoepwinkel in kroeg direct groot succes: “Honderden positieve reacties”

HOORN - Jesse en Kevin Koeman hebben hun bruine café aan de Dubbele Buurt in Hoorn omgebouwd tot tijdelijke, oud-Hollandse snoepwinkel. Gisteren gingen zij open en direct werden de twee overspoeld met honderden positieve reacties. Jesse: "We zitten niet bij de pakken neer."

"De eerste lockdown viel al rauw op ons dak. Maar toen was het nog zomer en goed weer en hadden we zomaar ineens vrije tijd. We hebben doordeweeks beiden een baan en in het weekend draaien we het café", legt Koeman uit.

Na de eerste golf kwamen ze al met het idee om mini-lounges te maken aan de bar en fondue-avonden te houden. Jesse: "Dat heeft precies één avond geduurd. Toen moesten we weer sluiten." Als ze grappen dat ze dan zelf maar de tap 'leeg moeten zuipen' omdat het toch al 'een grote snoepwinkel is' voor ze, is het plan geboren.

Onder het genot van een dropshotje, werd het idee uitgewerkt. "Iedereen wil weer een beetje snoepen en is toe aan gezelligheid. Toen ging het balletje rollen en hebben we de eerste snoeppotten gekocht."

Doorzetten

Kevin en Jesse zijn nu twee jaar eigenaar van het café. Ze gooien niet zomaar de handdoek in de ring, vertelt Jesse: "We willen wel laten zien dat je in deze tijd ook verder kunt denken en met een ander plan kunt komen. Dat er toch nog wat geld te verdienen is, ook al is dat niet veel. We doen het vooral om echt te laten zien dat we er nog zijn, en dóór willen. Je weet niet hoe het gaat lopen en een faillissement is niet uitgesloten in deze tijd."

Dat hun nieuwe creatieve plan zoveel reacties op zou wekken, hadden ze niet voorzien. "Het doet ons heel goed. Zoveel goede reacties en dat mensen het ons gunnen. Dat maakt mij een blije barman, én snoepman", zegt Kevin lachend.