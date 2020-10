Gemengde reacties op nieuwe regels van provincie om landschappen te beschermen

Dik van Enk, voorzitter van Ondernemend Wijdemeren, uitte eerder al zijn zorgen bij NH Nieuws. "We worden een reservaat, we worden geconserveerd. Want uitbreiden van bedrijven(-terreinen), een haven die wil vernieuwen, ga zo maar door. Dat kan allemaal niet meer."

Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren bestaat namelijk voor een groot gedeelte uit 'bijzonder landschap'. Dus kunnen woningbouwplannen in de polder bijvoorbeeld de prullenbak in. Cees Loggen van Gedeputeerde Staten legt uit dat de landschappen die ze nu met de omgevingsverordening beschermen de meest bijzondere landschappen van Noord-Holland zijn. "Landschappen waar we trots op zijn. Deze landschappen overstijgen vaak de gemeentegrenzen en zijn onvervangbaar. Door ze te beschermen kunnen Noord-Hollanders en bezoekers van de landschappen blijven genieten en blijft Noord-Holland een aantrekkelijke plek om te wonen."

Stichting MinderHinder die strijdt tegen grootschalige woningbouw in de polder van Kortenhoef is dan ook blij met deze extra bescherming. "Goed nieuws voor veel inwoners van Kortenhoef en ’s-Graveland." Maar ondernemer Dik van Enk baalt van de nieuwe regels. "Het is heel spijtig. We hebben heel erg ons best gedaan. Maar ik had het wel verwacht, want het was maanden geleden al dichtgetimmerd."