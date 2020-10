Noodpakketten voor ondernemers en zzp'ers bij Voedselbank Velsen

Dat de voedselbank in Velsen noodpakketten maakt is niet uitzonderlijk, maar deze voedselpakketten zijn voor speciaal ondernemers en zzp'ers. De bedenker van deze actie is vrijwilliger bij de voedselbank Irma Sinnige. Als fiscalist spreekt ze veel wanhopige ondernemers. "We doen dit allemaal om mensen te helpen."

Normaal gesproken moet getoetst worden of iemand aanspraak mag maken op de voedselbank. Dan wordt naar het loonstrookje of bewijs van uitkering gekeken. Bij deze actie kijkt Irma zelf of ondernemers in aanmerking komen voor een noodpakket middels de kwartaalcijfers.