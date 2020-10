Amstelveense zelfstandig ondernemers steunen elkaar, de keuken in voor zzp'ers

AMSTELVEEN - Bij wijkcentrum Middenhof in Amstelveen komen zelfstandige ondernemers samen. Niet om te netwerken, brainstormen of borrelen maar om voor elkaar te koken. De zzp'ers willen collega-ondernemers die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis een handje helpen en dat doen zij met het verzorgen van een warme maaltijd.

Abeer Riyadh is een van die zelfstandige ondernemers. Zij heeft in het koken met andere zzp'ers haar geluk hervonden. "Het is niet alleen gezellig en om eten mee te nemen naar huis, het is meer waard eigenlijk. Je ontmoet andere mensen die in bijna dezelfde toestand zitten."

Steun in de rug

Arjan de Leeuw is zelfstandig taxichauffeur en heeft een harde klap gehad door het coronavirus. "Het is voor ondernemers, door ondernemers. We zorgen dat we toch in deze financiële moeilijke tijd elkaar een beetje een steuntje in de rug kunnen geven."

Arjan en veel andere zelfstandigen waren opeens aangewezen op de lokale Voedselbank. "Dat is voor menig ondernemer niet leuk om naartoe te gaan. We zijn gewend onze eigen broek op te houden."

Om te voorkomen dat hij zelf en andere ondernemers volledig op de Voedselbank leunen staat Arjan nu met drie andere zzp'ers wekelijks in de keuken van wijkcentrum Middenhof. Daar zijn ze bij Participe enorm blij mee, zo vertelt Rosanne van de welzijnsinstantie. "Zij dragen vooral bij aan het sociale aspect om elkaar te ondersteunen en zij vinden ook ondersteuning aan elkaar. (...) Ze koken voor elkaar, met elkaar, samen. Ze helpen elkaar in deze moeilijke tijd om de tijd door te komen."