PWN start in Andijk met aanleg gigantisch drijvende zonnepark

ANDIJK - Met 67.000 zonnepanelen legt PWN een drijvend zonnepark aan in de spaarbekkens bij het IJsselmeer bij Andijk. Het zonnepark bestaat uiteindelijk uit vijftien ronde eilanden van elk 140 meter doorsnee, maar vooralsnog worden er eerst drie geplaatst. De panelen drijven in het waterreservoir van het drinkwaterbedrijf, dus niet in het IJsselmeer zelf.

De eerste twee eilanden - met elk zo'n 4.500 zonnepanelen - zijn bijna afgerond. Na de bouw van drie eilanden gaat PWN eerst de waterkwaliteit monitoren. Er wordt bijvoorbeeld gelet op algenvorming, lichtdoorlating en ecologie.

"Pas als blijkt dat er geen significant negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit en de natuur, wordt gestart met de aanleg van de volgende eilanden", zo laat het waterbedrijf weten.

Wanneer het totale project klaar is, is nog onduidelijk. Volgens PWN is de omvang van dit drijvende zonnepark uniek in Europa. De energie die het zonnepark opwekt is bestemd voor PWN zelf. Het bedrijf heeft de ambitie om in 2050 op een CO2-neutrale manier drinkwater te produceren.