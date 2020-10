Van 23 naar 38: gemeente Haarlem legt uit waarom meer stukken geheim moeten blijven

HAARLEM - Naar aanleiding van ons onderzoek naar het aantal geheimhoudingen door overheden in Noord-Holland hebben we de gemeente Haarlem gevraagd naar de reden achter de toename van het aantal geheimhoudingen van 23 naar 38.

Woordvoerder Daphne Sijmonsbergen geeft uitleg namens de gemeente. "In Haarlem lopen de aantallen over het jaar 2018 en 2019 niet zo extreem uiteen. We hebben elk jaar een redelijk constant aantal geheimhoudingsbesluiten."

Oorzaak stijging

Ze vervolgt: "De oorzaak van de stijging in 2019 is een toename in aantal verkoop-, realisatie-, anterieure en intentie-overeenkomsten, waarbij concurrentiegevoelige (bedrijfs)gegevens zijn betrokken. Tevens zijn er door de wijziging in de privacyregelgeving meer stukken waarbij op bijlagen met bijvoorbeeld cv’s nu expliciet geheimhouding wordt opgelegd, terwijl dit in het verleden als vanzelfsprekend werd gezien en niet expliciet werd opgelegd."