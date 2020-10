Blind, Schuurs, Klaassen en Ten Hag vinden dat Ajax een gelijkspel had verdiend

AMSTERDAM - Het gevoel dat Ajax woensdag tegen Liverpool een punt had moeten pakken overheerst bij Daley Blind. De verdedigende middenvelder vindt dat de Amsterdammers minimaal één kans hadden moeten benutten.

"Ik denk dat we best gelijk hadden kunnen spelen", zegt Blind tegen Ziggo Sport. "Tegen deze topclub hebben we best een aantal goede kansen uitgespeeld. We hadden er echter tenminste een moeten benutten."

Quote "Het gaat om het resultaat en dat was niet goed" ajax-speler daley blind

Tevreden is hij vanzelfsprekend niet. "Het gaat om het resultaat en dat was niet goed", vervolgt hij. "In de meeste wedstrijden gaat het nu eenmaal om de details, die moeten goed zijn. En dat was bij ons vanavond niet het geval. Dat mogen we onszelf verwijten, hoewel we een goede wedstrijd hebben gespeeld." Tekst gaat verder onder de foto

"Klotegoal" "Ik denk wel dat we een puntje hadden verdiend", beaamt Davy Klaassen bij SBS6. "Het klopt dat we voldoende kansen hebben gecreëerd, maar dan moet de bal er wel ingaan. En dan krijgen we ook nog zo'n klotegoal (eigen doelpunt, red.) tegen. Dat is gewoon zonde."

Quote "Het klopt dat we voldoende kansen hebben gecreëerd, maar dan moet de bal er wel ingaan" ajax-speler Davy klaassen

Klaassen werd een kwartier voor tijd gewisseld. "Waarom? Ik heb geen idee. Dan kan toch? Je mag nu eenmaal vijf spelers wisselen. Of ik uitleg heb gehad? Nou, ik denk dat de trainer tijdens zo'n wedstrijd wel andere zaken aan zijn hoofd heeft. Misschien wilde hij er een paar frisse benen in."

