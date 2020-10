Water staat dorpshuizen aan de lippen: "Dit werkt eenzaamheid in de hand"

NOORD-HOLLAND - Het is code rood voor de buurthuizen en dorpshuizen in de provincie. Dat laat laat Nico Bijman van Dorpswerk Noord-Holland weten. Door het grotendeels wegvallen van het verenigingsleven en de horeca, raken de reserves langzamerhand op.

Alleen al in Noord-Holland zijn er 130 dorpshuizen en buurthuizen in de kleine kernen. Daar komen nog de huizen in meer stedelijk gebied bij. En die dorps- en buurthuizen hebben het zwaar. Bijman: "Corona gaat zeker nog een half jaar of een jaar duren. Daarmee komen de dorpshuizen in financieel zwaar weer. Er zijn wel toezeggingen vanuit de provincie en het rijk, maar het is nog onduidelijk hoe je daar als dorpshuis gebruik van kan maken."

De gevolgen

Dat het slecht gaat met de buurthuizen en dorpshuizen merkt Ineke Meijer, beheerder van de Oude School in Hensbroek maar al te goed. "Normaal gesproken hebben we hier grote groepen van zeventig dames van de vrouwengroep. Die moet dan weer worden opgesplitst. Al die verenigingen zitten daarmee." Normaal haalde het dorpshuis nog extra inkomsten uit de verhuur van zalen voor feesten en partijen, maar dat valt door de huidige corona crisis volledig weg. Meijer maakt zich dan ook grote zorgen over de toekomst.