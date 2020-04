Dorpshuizen en wijkcentra in Noord-Holland hard getroffen door maatregelen corona

NOORD-HOLLAND - Op dit moment worden dorpshuizen en wijkcentra nog niet ondersteund door de overheid. Daarom vraagt Dorpswerk Noord-Holland om verruiming van de maatregelen voor tegemoetkoming in de schade door de genomen coronamaatregelen. "Ook zij moeten in aanmerking komen voor compensatie", vind Nico Bijman, voorzitter bij Dorpswerk Noord-Holland.

De maatregelen die de landelijke overheid ter bestrijding van het coronavirus heeft genomen, hebben grote gevolgen voor de dorps- en wijkgemeenschappen in Noord-Holland. "Dorpshuizen zijn allemaal instellingen die geen winst draaien. Ze hebben een maatschappelijke functie. Nu wij alle activiteiten hebben moeten stilzetten, krijgen we geen inkomsten meer, maar lopen de vaste lasten wel door", vertelt Bijman.

Veel dorpshuizen zullen aan het einde van het jaar met negatieve cijfers afsluiten en zullen, als zij dat niet kunnen dragen, steun bij hun gemeenten moeten vragen. Bijman: "Zo ver is het nu gelukkig nog niet, maar we maken ons wel degelijk zorgen."

Dorpshuis Obdam

Loek Floris, penningmeester bij sociaal-cultureel centrum De Brink in Obdam, herkent zich in het beeld dat Bijman schetst. "Het is niet leuk nee. We krijgen geen subsidies. We moeten het hebben van evenementen en zaalverhuur, en dat ligt nu allemaal plat. Verenigingen kunnen normaal zalen bij ons afhuren, maar dat ligt nu natuurlijk ook stil", vertelt hij.

Voor het dorpscentrum is het nog maar de vraag of zij deze periode zonder inkomsten kunnen overbruggen. "We hebben helemaal geen inkomsten, maar de kosten lopen door. We betalen voor het gebouw, we hebben personeel dat betaald moet krijgen, en we hebben nu geen geld om het mee te doen", aldus Loek.

Op 1 juni kunnen mogelijk weer evenementen georganiseerd lopen - maar dan loopt het seizoen voor het dorpshuis gelijk af. "In juli en augustus zijn we normaal gesproken dicht. We gaan in augustus alleen open voor de kermis, dus het is hopen dat die nog doorgaat en dat we daar nog iets aan kunnen verdienen."

Aandacht van het Rijk

Nu wordt geprobeerd ook bij het Rijk aandacht te vragen voor het probleem. "Voor de toekomst belangrijke sociale voorzieningen is deze verruiming noodzakelijk. Deze tijd laat juist zien hoe groot onze behoefte is aan contact en ontmoeting. Als de dorpshuizen en wijkcentra omvallen, betekent dit het wegvallen van een sociaal anker", aldus Bijman.