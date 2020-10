Wethouder Bas ten Have stopt na mislukte fusie Waterland

WATERLAND - Wethouder Bas ten Have stopt per direct als wethouder in de gemeente Waterland. In zijn afscheidsbrief laat hij weten dat het werk zijn tol is gaan eisen nu de gemeente heeft besloten niet te fuseren met een van de randgemeenten.

"De afgelopen twee-en-een half jaar heb ik met veel plezier en inzet mogen meewerken aan een mooier, sportiever en socialer Waterland. Het is nu tijd om politieke verantwoordelijkheid te nemen voor tekortkomingen in het begrotingsproces", schrijft Ten Have in zijn brief. De gemeente stond een jaar geleden voor de keus, alleen door of fuseren. De keuze viel uiteindelijk op zelfstandigheid. Die keuze zou de inwoners een miljoen euro per jaar extra kosten.

Onvoldoende geslaagd

Ten Have was onder andere wethouder financiën. Volgens hem heeft de gemeente een meerjarig sluitende begroting, maar hij zegt dat daar nog veel op aan te merken is. De wethouder zegt onvoldoende geslaagd te zijn om het begrotingsproces goed te laten verlopen. Omdat hij eindverantwoordelijke is, ziet hij geen andere optie dan af te treden. Wethouder Jelle Kaars neemt de portefeuille financiën van hem over.

Burgemeester Sicko Heldoorn: "Ons college betreurt, maar respecteert Bas ten Have zijn besluit. Wij spreken onze waardering uit voor het vele werk dat hij voor de gemeente Waterland heeft verzet. Wij zullen deze sympathieke en gewaardeerde collega missen."