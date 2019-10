Fusie Waterland nu al gedoemd te mislukken, gemeente op koers zelfstandig te blijven

WATERLAND - Na een jaar vergaderen lijkt het kersvers gepresenteerde plan van het college om Waterland te laten fuseren met Landsmeer en Edam-Volendam rijp voor de prullenbak. Het CDA laat in een persbericht weten tegen de fusie te zijn.

Afgelopen vrijdag nog presenteerde wethouder Ton van Nieuwkerk de resulaten van een jaar onderzoek. Hij kwam met twee opties, die hij voor de camera toelichtte: "De eerste variant is een fusie met Edam-Volendam en Landsmeer per 1 januari 2023. De tweede variant is zelfstandig blijven, maar met de toevoeging dat daarvoor structureel 1 miljoen euro beschikbaar voor moet zijn."

Slechts drie dagen later lijkt een van de opties al weggevallen. Doordat het CDA laat weten de fusie niet te zien zitten, lijkt het er op af te stevenen dat Waterland zelfstandig blijft.

Hoe het college tegen dit nieuws aankijkt, is nog onbekend. Maar eerder nog liet wethouder Van Nieuwkerk vóór de fusie te zijn.