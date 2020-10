Opvallend: aantal geheime documenten in Heerhugowaard fors gedaald

HEERHUGOWAARD - Naar aanleiding van ons onderzoek naar het aantal geheimhoudingen door overheden in Noord-Holland hebben we ook Heerhugowaard om een reactie gevraagd. Nergens daalde het aantal geheim verklaarde stukken zo sterk als hier. In 2018 waren het er 49, terwijl het aantal in 2019 was gedaald tot 2.