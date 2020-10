Terug naar vroeger: zeventiende-eeuws arbeidershuis opgeknapt

OOSTHUIZEN - Een groot passieproject van Rajev en Arno zorgt voor een droomhuis in oude stijl. Hun arbeidershuis uit de 17e eeuw is namelijk authentiek opgeknapt. Een paar maanden geleden nam NH Nieuws al een kijkje, maar nu is het huis zo goed als klaar om ingericht te worden.

Aan alle details is gedacht. Zo gaat de keukendeur dicht met een deurklink van hout en ook de kleuren op de muur zijn net zoals vroeger. Huiseigenaar Rajev vertelt: "We zijn gaan schuren en toen hebben we een hele boel kleuren teruggevonden. De allereerste kleur was groen, toen blauw en daarna vonden we een hele mooie oude kleur appelbloesem."



Appelbloesem moest het worden, maar eenmaal op de muur geverfd vonden Rajev en Arno de kleur toch niet passend. "Het was te fel", zegt Rajev. Ze besluiten verder te zoeken en komen op een roodtint, de nieuwe kleur van de 'pronkkamer' is deze keer wel helemaal naar wens.

'Pronkkamer' - foto van Arno en Rajev - NH Nieuws

Restaurateur Stefan Witteman is blij om het huis weer opnieuw tot leven te brengen. Stefan vertelt over de samenwerking: "Mensen onderwijs je, niet alleen met het bouwen, maar ze groeien ook mee." Hij is dol op oude materialen en de vorige keer dat NH Nieuws aanwezig was vertelde hij dan ook hij graag samenwerkt met traditionele bedrijven zoals de houtzaagmolen.

De laatste gaten worden gedicht en de vloer moet nog één keer in de lak om het droomhuis van Rajev en Arno echt helemaal af te maken, maar het eind is echt in zicht. Ondanks dat het veel tijd kost weet Rajev het zeker: "Ik zou het absoluut weer doen, ja!"

