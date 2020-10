Extra functie voor Alkmaarse burgemeester: Roemer onderzoekt rijscholenbranche

ALKMAAR - Plaatsvervangend burgemeester van Alkmaar Emile Roemer heeft er nog een 'baan' bij. Hij gaat de rijschoolbranche onder de loep nemen en het ministerie van Infrastructuur adviseren over hoe de kwaliteit van de sector verbeterd kan worden. "Mijn werk als waarnemend burgemeester staat altijd op 1", reageert de burgervader tegen NH Nieuws.

De NOS meldde zijn 'bijbaan' vanmorgen. Roemer: "Het is een onbezoldigd advies dat ik ga geven aan de minister. Het is in overleg met het college gebeurd." Vorige week riep Roemer Alkmaarders op om zich aan de coronaregels te houden.

Het zou gaan om een beperkte klus, omdat hij als 'bestuurlijk boegbeeld' een uitgebreid team tot zijn beschikking heeft.

NOS meldt dat Roemer komende maanden als onafhankelijk adviseur onderzoek. Hij krijgt daarbij hulp van een begeleidingsgroep, waarin onder meer het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zit. Begin volgend jaar brengt hij advies uit.