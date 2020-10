Roemer roept Alkmaarders op zich aan nieuwe maatregelen te houden

"Ik had u heel graag een heel mooi verhaal verteld over mijn ervaringen in de eerste week. Een vrolijk verhaal. Maar de waarheid is anders. Het is even niet zo vrolijk", begint Roemer in de oproep. "U heeft vast de maatregelen doorgekregen die genomen zijn in het kader van de bestrijding van het coronavirus. Het zijn stevige maatregelen die genomen moeten worden, omdat het aantal mensen dat ziek geworden is, fors omhoog is gegaan. Dat zijn dramatische cijfers."

De waarnemend burgemeester beseft zich goed dat de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor velen zeer dramatisch zijn. "Mensen in de horeca, mensen in de culturele sector, mensen die werken in de zorg, ze voelen het direct." Hij is er echter van overtuigd dat de overheid geen andere keuze heeft. "Het aantal mensen, nieuwe mensen met besmettingen, moet naar beneden. Maar ik besef heel goed wat voor pijn het kan doen. En daarom doe ik een beroep op u allemaal."

Nieuw perspectief

Om gedupeerde ondernemers een nieuw perspectief te bieden, moeten de regels strikt nageleefd worden, besluit de burgemeester. "Zorg er samen nu voor dat we afstand houden. Dat we onze handen wassen. Niet onnodig op reis gaan, of op bezoek gaan, of in grote groepen ons verplaatsen. Dat is de enige manier om corona te onderdrukken en er grip op te krijgen."