Zwarte Pieten actiegroep slaat weer toe in Zaandam

ZAANSTAD - Met grote letters is er 'Welkom Sint' en 'Hallo Zwarte Piet' op de grond gespoten voor het kantoor van Zaanse scholenkoepel Zaan Primair in Zaanstad. De actie wordt op twitter opgeëist door de Zwarte Pieten Actiegroep. Twee weken geleden sloeg de groep ook al toe bij de koepelorganisatie en voor de deur van het huis van Burgemeester Hamming spoten ze dezelfde teksten op straat.

Bestuurslid Brigit Schumacher zag vanochtend de teksten op de stoep voor het hoofdkantoor van Zaan Primair. “Het is een keer of acht op de grond gespoten in zwarte en witte letters”, laat Brigit Schumacher weten aan NH Nieuws. De bekladding heeft alleen bij het hoofdkantoor plaatsgevonden en niet op de scholen.

Alle scholen- en kinderopvangorganisaties in Zaanstad hebben met elkaar afgesproken dat er geen zwart geschminkte Pieten meer mogen verschijnen op de scholen. Volgens Schumacher heeft dat maar drie negatieve reacties opgeleverd bij de scholen.

Vrijheid van meningsuiting

“We hebben de actiegroep even gegoogeld, de oprichter is een voormalig voorzitter van Pegida", zegt Schumacher. Volgens de scholenkoepel valt de bekladding onder vrijheid van meningsuiting en zegt zich er verder niet druk om te maken. “We vinden het niet bedreigend of intimiderend."