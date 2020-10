Zwarte Pieten Actiegroep bekladt stoep van burgemeester Jan Hamming

ZAANDAM - De stoep van de woning van de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming is in de nacht van zaterdag op zondag beklad met de teksten ‘Hallo Zwarte Piet’ en ‘Welkom Sint!’. De Zwarte Pieten Actiegroep zegt tegen NH Nieuws achter de actie te zitten.

Hugo Kuijper, verbonden aan de Zwarte Pieten Actiegroep, zegt tegen NH Nieuws dat Jan Hamming probeert Zwarte Piet af te schaffen bij de Sinterklaasintochten. “Terwijl hij daar helemaal niet over gaat.”

De Zwarte Pieten Actiegroep voert geregeld van deze acties uit door het hele land. De groep is voor het behoud van de traditionele karikatuur van Zwarte Piet. Hugo Kuijper is ook verbonden aan de groep Rechts in Verzet. Erik Schaap van Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland wil er eigenlijk niet teveel aandacht aan geven, maar laat wel weten dat Rechts in Verzet volgens hem een rechts-extremistische trekken heeft. “Het is een islamofoob groepje.”