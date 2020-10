Rode kaart Svensson leidt nieuw AZ-debacle in tegen VVV-Venlo

AZ was heer en meester in het vervolg van de eerste helft en dat leidde tot kansen voor Myron Boadu en Calvin Stengs. Laatstgenoemde verdubbelde de voorsprong dan ook na een half uur spelen door een assist van Jonas Svensson hard met links tegen de touwen te werken. Ondanks een probleemloos eerste bedrijf voor de Alkmaarders, die door onder anderen Boadu (lat) nog voor de rust op 3-0 hadden kunnen komen, eindigde de helft toch met een smetje. Svensson mocht van scheidsrechter Christian Bax vroegtijdig gaan douchen na een overtreding op Joshua John.

De openingstreffer liet niet lang op zich wachten. Jesper Karlsson, die afgelopen week nog drie keer trefzeker was voor Jong Zweden, liet zien zijn vorm van de nationale ploeg mee te hebben genomen naar AZ. De Zweed kreeg de bal aan de zijlijn en zette zijn ploeg op een 1-0 voorsprong door het leer prachtig over VVV-doelman Delano van Crooij heen te krullen.

Desondanks was er vrijwel de hele tweede helft geen vuiltje aan de lucht voor de Alkmaarders. Er werd weinig gecreërd voor het vijandige doel, maar tegelijkertijd werd er in de achterhoede vrijwel niets weggegeven. Totdat het vijf minuten voor tijd helemaal mis ging voor de ploeg van Slot. Eerst kopte Evert Linthorst de aansluitingstreffer binnen, waarna de bal een minuut later ook nog eens op de stip ging voor de bezoekers na een overtreding van Bruno Martins Indi. Giorgios Giakoumakis twijfelde niet en schoot AZ met de 2-2 in een toch al bittere week nog verder de problemen in.

Opstelling AZ: Verhulst; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Karlsson (Hatzidiakos/64)

Opstelling VVV-Venlo: D. van Crooy; Dekker, Swinkels, Kum, Schmitz (Van Dijck/81); Linthorst, Gelmi (Hunte/46), Machach (Coric/64); V. van Crooy, Giakoumakis, John (Arias/74)