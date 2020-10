Max Huiberts blikt terug op transferperiode AZ: "Zijn er niet minder op geworden"

"Het is een andere transferperiode geweest dan gebruikelijk", zegt Huiberts. "In plaats van op 1 september zijn we nu op 6 oktober gestopt. Dat betekent dat zolang de markt open is, sommige spelers nog wel met hun hoofd bij een volgende stap zitten. In dat opzicht ben ik wel blij dat het erop zit."

Geen gevolgen

Ondanks dat de financiële gevolgen vanwege de coronacrisis op de lange termijn hoogst onzeker zijn, had het wegvallen van inkomsten nog geen gevolgen voor de aan- en verkopen tijdens deze transferperiode. "We hadden al een begroting gemaakt voor dit jaar. We weten wat we uit kunnen geven en we weten ook wat er binnen moet komen. Het is alleen wel heel onzeker hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Hoelang moeten we nog zonder publiek spelen? Maar voor deze transferwindow hadden we de zaken net zo voor elkaar als elk ander jaar."