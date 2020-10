Hartstichting waarschuwt: nog steeds te weinig AED's in Amsterdam

AMSTERDAM - Amsterdam telt nog zeker negentig plekken waar geen AED's in de buurt hangen. Met een AED kunnen burgerhulpverleners ter plekke reanimeren. Als er binnen een straal van vijfhonderd meter geen AED beschikbaar is komt hulp bij een hartstilstand mogelijk te laat, waarschuwt de Hartstichting.

buurtAED.nl

De afgelopen jaren zijn er in Nederland veel AED's bijgekomen. Maar niet genoeg. Volgens de Nederlandse Hartstichting heeft Nederland op 1.600 plekken na een dekkend AED-netwerk. Vooral in de grote steden is er nog een tekort aan die levensreddende apparaten. Als iemand een hartstilstand krijgt daalt de overlevingskans zonder reanimatie elke minuut met tien procent.

Quote "We hadden in één week twee keer een reanimatie hier op het eiland" Maud de vries

Maud de Vries is een buurtactie gestart om een AED te krijgen op Bickerseiland in het centrum. Zover zij weet hangt die er nog niet. "Ik kwam op het idee nadat wij in ons vorige huis meemaakten dat een buurman onwel werd. Mijn vriend heeft hem gereanimeerd, en die man is er gelukkig nog." Maar het had ook heel anders af kunnen lopen. Want er was geen AED in de buurt. "En toen een paar maanden geleden in één week twee reanimaties hier op het eiland." Tekst gaat verder onder de video

Te weinig AED's in Amsterdam - NH Nieuws

Maud deelde de actie op Facebook en haar dochter duwde flyers bij de buren in de bus. De donaties stroomden binnen. Maar het was niet genoeg voor een AED. Die kost al snel tussen de duizend en tweeduizend euro, plus onderhoud. Maud heeft toen subsidie aangevraagd bij de gemeente. "En die betaalt nu het laatste deel van onze actie."

Quote "Het zou geweldig zijn als veel mensen hier in de straat kunnen reanimeren" maud de vries

De AED's moeten worden aangemeld bij het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Als iemand een hartstilstand krijgt en het noodnummer 112 wordt gebeld, krijgen burgerhulpverleners in de buurt een oproep. Die moeten binnen zes minuten aanwezig kunnen zijn. Mensen in de buurt kunnen een reanimatietraining krijgen en zo zelf ook burgerhulpverlener worden. En dat is ook wat Maud wil. "We hebben hier met het buurthuis afgesproken dat wij mee mogen doen met een gratis reanimatiecursus. Mensen kunnen zich gewoon opgeven. Dat zou geweldig zijn. Als veel mensen hier in de straat kunnen reanimeren, en we hebben een AED."