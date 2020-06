AED redt leven van kitesurfer in Zandvoort: "Zo'n apparaat zou overal moeten hangen''

ZANDVOORT - Door het doortastende optreden van omstanders en het gebruik van een AED - een apparaat dat wordt gebruikt voor reanimatie bij een hartstilstand - kan de kitesurfer die gistermiddag gewond raakte in Zandvoort zijn ongeluk nog navertellen. "Als de AED vijfhonderd meter verderop had gelegen, waren we misschien te laat geweest."

De kitesurfer raakte zwaargewond toen hij tijdens het oplaten van zijn kite door de harde wind op het strand gegooid werd. Omstanders en andere surfers troffen de man levenloos aan en begonnen met de reanimatie. De watersporter is later met een traumahelikopter overgebracht naar het AMC. Volgens Nancy Wessels van surfschool The Spot in Zandvoort, die gister nauw betrokken was bij de reanimatie, maakt de 35-jarige surfer het goed, maar ligt hij nog wel in het ziekenhuis. De politie bevestigt dit aan NH Nieuws.

Nancy was gistermiddag aan het werk in de surfschool toen de surfer gewond raakte. "Er kwam iemand van het strand naar boven gerend. Die riep 'kitecrash', 'kitecrash'. Toen hebben we de verbandkoffer en de AED gegrepen en zijn naar buiten gesprint", vertelt ze aan NH Nieuws. AED dekking De AED in Zandvoort is een initiatief van kitesurfer Martijn van Dijk. Als organisator van kitesurfrace 'Hoek tot Helder' zamelde hij samen met andere deelnemers en de hartstichting geld in weermee de AED's aangeschaft konden worden. "Ik kwam erachter dat langs de kust een aantal 'zwarte plekken' zijn wat betreft AED dekking dus daar ben ik mee aan de slag gegaan", vertelt hij aan NH Nieuws. Dat de AED's in Zandvoort, sinds ze gedoneerd zijn eind vorig jaar, nu een eerste leven hebben gered, vindt Martijn geweldig: "Toen ik hoorde dat deze surfer het heeft overleeft kreeg ik echt kippenvel. Dat is echt heel mooi, om op die manier bij te dragen aan zijn leven eigenlijk." Bekijk hier de reportage. Tekst loopt door onder de video.

Nancy benadrukt dat de reddingsactie een gezamenlijke verdienste is en prijst de surfcommunity. "Nadat wij als eerst gereanimeerd hebben heeft de kustwacht en later de traumahelikopter het overgenomen. Het was zo mooi om te zien hoe iedereen als een team samenwerkte en heeft gereageerd", vertelt ze. Te laat De AED in Zandvoort heeft ondertussen bewezen levensreddend te zijn. Tóch pleit Nancy voor nog meer AED's langs de Nederlandse kust. "Als het op een plek gebeurt waar geen AED ligt kan je te laat zijn", vertelt ze. Daarnaast adviseert ze watersporters om niet alleen het water op te gaan en zoveel mogelijk binnen de kitezones te blijven, in het zicht van anderen zodat er hulp ingeschakeld kan worden als er iets misgaat.