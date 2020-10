Gooise GGD start tweede teststraat in Huizen

HUIZEN - Over twee weken kunnen mensen uit de regio 't Gooi zich ook op corona laten testen op de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg in Huizen. De GGD zet daar een tweede teststraat op.

Nu kunnen mensen zich alleen laten testen in Bussum en daar zijn de laatste weken steeds enorme wachtrijen. Daarom is er behoefte aan extra testcapaciteit.

In Huizen kunnen vanaf 29 oktober vijf mensen tegelijkertijd getest worden; drie automobilisten en twee fietsers/voetgangers. Er zullen verschillende tenten worden neergezet en het verkeer wordt begeleid met behulp van verkeersregelaars.

Meerdere opties

Voor deze tweede teststraat in Huizen zijn meerdere opties bekeken. Zoals bij de pier aan de IJsselmeerstraat, parkeerterrein bij de surfschool Gooimeer en parkeerterrein bij de Trappenberg. Maar de parkeerplaats bij zwembad Sijsjesberg kwam als beste uit de bus. Deze locatie biedt voldoende ruimte, is centraal gelegen in de regio en is goed bereikbaar.

Het komende half jaar kunnen mensen zich dus daar laten testen. En mocht het nodig zijn, kan dat verlengd worden.