Topdrukte in de coronateststraat: een snelle test kun je in 't Gooi wel vergeten

BUSSUM - Als je coronaklachten hebt en snel getest wil worden, dan kun je dat in 't Gooi wel vergeten: het is topdrukte bij de coronateststraat in Bussum, waardoor je soms dagen moet wachten om getest te worden. "De wachttijd loopt op tot wel 72 uur of meer. En daar kunnen we voorlopig niets aan doen", zegt GGD-woordvoerder Marian Walstra.

Er staan elke dag flinke wachtrijden bij de coronateststraat in Bussum - NH Nieuws

Als je een afspraak wil maken voor een coronatest, kom je er online vaak al niet eens meer door. Als je belt voor een afspraak, kun je soms nog wel eens geluk hebben en meteen een afspraak maken. "Maar dat je lang moet wachten, staat vast. We testen zo'n 500 tot 600 mensen per dag en dat is voorlopig echt het maximum dat we aankunnen. De toeloop is veel te groot. De afgelopen week hebben we een recordaantal van 4.074 tests gedaan."

De Gooise GGD opende nog maar twee weken geleden een grotere teststraat om meer toeloop van mensen met klachten aan te kunnen. Op de parkeerplaats van de Bussumse sporthal De Zandzee staan nu drie testplekken, waar zo rond de 500 mensen per dag en soms wat meer getest kunnen worden. De GGD verkaste naar de parkeerplaats omdat daar snel opgeschaald zou kunnen naar zeker 900 tests per dag. Maar dat zit er voorlopig zeker nog niet in. "We willen wel, maar het kan gewoon niet", weet Walstra.

Teststraat staat muurvast Op de Gooise testlocatie komt de ene na de andere auto aanrijden om aan te sluiten in de file. Dat de coronateststraat muurvast staat, komt vooral door het gebrek aan labcapaciteit om de in de teststraat afgenomen monsters daadwerkelijk te testen. De berg met tests wordt daar alleen maar groter. "We zouden graag verder opschalen en meer tests afnemen, maar we worden telkens teruggefloten door het gebrek aan labcapaciteit", legt de GGD-woordvoerder uit. "Dat is een landelijk probleem, waar alle regio's mee te maken hebben. De labcapaciteit wordt landelijk verdeeld over de regio's."

De Gooise coronateststraat zit voorlopig op het maximum van haar capaciteit - NH Nieuws

Tot er meer labcapaciteit komt, blijft het ontzettend moeilijk om je te laten testen op het coronavirus. "We hopen snel dat er meer labcapaciteit komt. Daar wordt hard aan gewerkt. We weten allemaal dat het doen van testen belangrijk is om het virus te beteugelen." Een andere oplossing is dat de vraag naar coronatests afneemt, maar dat kan maar op één manier: minder klachten en besmettingen. "Het klinkt ondertussen als een cliché, maar we blijven mensen oproepen om de coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Hou afstand van elkaar, zoek geen drukke plekken op, werk zoveel mogelijk thuis. Alleen daarmee krijgen we het virus onder controle en dat zou al enorm helpen om de drukte in de teststraat te doen afnemen. Alles was je kunt doen, moet je doen." Zorgen om toename besmettingen De Gooise GGD heeft grote zorgen over het aantal besmettingen dat in de regio toeneemt. Afgelopen week werden er 127 mensen positief getest op het coronavirus, de helft meer dan een week eerder. "Als we niet oppassen, gaat het de verkeerde kant op. Daar moeten we ons allemaal bewust van zijn", aldus Walstra. De vele besmettingen zorgen op problemen op onder meer scholen en voor verpleeghuizen. Leraren en zorgmedewerkers met klachten, kunnen vaak dagen niet naar hun werk omdat ze moeten wachten tot ze getest kunnen worden en vervolgens moeten wachten op de uitslag. Dat duurt nu al snel vijf dagen.

De Gooise GGD geeft vanaf deze week als een van de eersten voorrang aan deze doelgroepen. De GGD laat weten dat daar de afgelopen dagen al vaak vraag naar was. De 'voorrangstests' gaan in principe niet ten koste van andere tests op een dag. De GGD reserveert bepaalde tijdslots voor leraren en zorgmedewerkers, vooral 's ochtends vroeg. "Deze tests kunnen dan ook als eerst naar het lab, zodat deze mensen ook sneller een uitslag hebben."