Zure appel voor Haarlemse cultuursector: voorstellingen en optredens geschrapt

HAARLEM -De nieuwe coronamaatregelen komen hard aan bij de Haarlemse culturele instellingen, die nog maar 30 bezoekers mogen ontvangen. Achter de schermen wordt bekeken wat door kan gaan, maar er is geen ontkomen aan het schrappen van voorstellingen en optredens. Edwin van Balken, directeur van Stadsschouwburg & Philharmonie begrijpt het pakket aan coronamaatregelen, maar vindt wel dat de cultuursector een harde klap krijgt. "Het is heel zuur omdat ik in alle oprechtheid echt vind dat we alles heel goed op orde hebben."

Voor zowel de Stadsschouwburg & Philharmonie, Toneelschuur als Patronaat geldt dat de ontheffing die ze eerder kregen om meer dan 30 bezoekers te mogen ontvangen, is komen te vervallen. Voor de Stadsschouwburg & Philharmonie heeft dit als gevolg dat alle voorstellingen die tot en met 27 oktober gepland staan, worden geannuleerd. Van Balken is nog aan het bekijken met de artiesten wat ze zullen doen met de voorstellingen in de twee weken daarop. Maar vermoedelijk worden die ook geannuleerd.

Patronaat

Poppodium Patronaat gaat geplande shows proberen door te laten gaan met 30 bezoekers en zonder bar. Heel ongezellig, vindt directeur Jolanda Beyer, maar het is niet anders. "Sommige shows kunnen we niet terugschalen die moeten we echt gaan cancelen. Maar we bekijken nu of we shows met bijvoorbeeld zestig bezoekers kunnen splitsen in twee shows."

Beyer vindt het ontzettend jammer dat de situatie is zoals die is met het coronavirus, maar is vastberaden haar verantwoordelijkheid te nemen. "We gaan het heel ruim opzetten zodat er eigenlijk geen sociaal contact mogelijk is binnen."

Als over een maand blijkt dat er nog meer maatregelen moeten worden genomen om het coronavirus de kop in te drukken, dan is dat maar zo, wat Beyer betreft. Ze vindt het allesbehalve leuk, maar wil er alles aan doen om het virus eronder te krijgen.

Over de financiën hoeft Patronaat voorlopig niet in te zitten, het poppodium heeft financiële steun van het rijk en de gemeente ontvangen waar Patronaat het voorlopig mee kan uitzingen.

En dat gaat ook op voor Stadsschouwburg & Philharmonie. "We zullen wel verder terugvallen in eigen inkomsten", vertelt Van Balken. Hij wil niet te ver vooruit blikken, maar bekijkt de situatie stap voor stap. "Uiteraard hebben de maatregelen grote impact, het kan niet tot in den treure zo blijven."