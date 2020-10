Drie Haarlemse culturele instellingen mogen meer bezoekers ontvangen

HAARLEM - Eén van de nieuwe coronamaatregelen is dat er maximaal 30 mensen in een zalen mogen. Verschillende culturele instellingen hebben daarop een ontheffing aangevraagd bij de veiligheidsregio. Het Patronaat, de Stadsschouwburg en de Philharmonie hebben de ontheffing gekregen. De Toneelschuur heeft geen ontheffing gekregen, daarover vindt een spoedoverleg plaats met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen.

De opluchting is groot bij Jolanda Beyer, directeur van poppodium het Patronaat."Joehoe en superfijn, waren de geluiden in de groepsapp", vertelt Jolanda Beyer aan NH Nieuws. "Alle signalen waren er naar, maar we zijn nu wel opgelucht. We duimen voor de Toneelschuur, dat zij alsnog een ontheffing krijgen."

Ook bij Edwin van Balken, directeur van de Philharmonie en de Stadsschouwburg is de blijdschap aanwezig. "We gaan gelukkig gewoon door. We hoeven de mensen die al een kaartje gekocht hadden, gelukkig niet teleur te stellen." Ook hij hoopt dat de Toneelschuur alsnog een ontheffing krijgt: "De Toneelschuur heeft een enorm belangrijke positie en is cruciaal voor de cultuur in Haarlem."

Rock 'n Roll

Directeur Beyer vertelt dat het personeel van het Patronaat met mondkapjes op gaat werken. "We adviseren het publiek om een mondkapje te dragen, maar we stellen het niet verplicht. Ook gaan we mensen die geen mondkapje hebben, daar niet op aanspreken." Ze merkt aan zichzelf dat het steeds normaler wordt om hem op te zetten.

Ook in de Stadsschouwburg en de Philharmonie dragen de medewerkers een mondkapje. "We krijgen veel complimenten van de bezoekers over de maatregelen die we getroffen hebben", aldus Van Balken. Aan het publiek gaan zij vragen om ook een mondkapje te dragen.

Beyer is erg blij met de ontheffing, maar hoopt ook dat deze tijd snel voorbij gaat. "De term Rock 'n Roll is op dit moment niet zo goed meer van toepassing op het Patronaat."

De Toneelschuur is op dit moment niet bereikbaar voor een reactie, omdat zij in gesprek zijn met de burgemeester over een eventuele ontheffing.

IJmond

De veiligheidsregio Kennemerland heeft de ontheffing ook verleend aan de Stadsschouwburg Velsen en het Kennemer Theater. Eerder werd bekend welke culturele instellingen in Amsterdam een ontheffing kregen.