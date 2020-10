Jetse Bol mag zich opmaken voor vierde Vuelta-deelname op rij

IRÚN - Jetse Bol is door zijn team Burgos geselecteerd om de Vuelta te mogen rijden. Het is de vierde keer op rij dat de renner uit Avenhorn (31) meedoet aan de Ronde van Spanje. Zijn ploeg kreeg een wildcard voor de drie weken durende etappekoers.

Vorig jaar eindigde Bol op de 104e plaats in het eindklassemend van de Ronde van Spanje. Bovendien finishte hij tijdens die editie in de vijfde etappe op de tweede plaats. Dat Bol momenteel in vorm is, bewees hij met zijn zesde plaats in de Baskische eendagskoers Ordiziako Klasika van afgelopen maandag.

Molenaar

Rotterdammer Alex Molenaar is de enige landgenoot die Bol vergezelt in Team Burgos. De Spanjaarden Ángel Madrazo, Jesús Ezquerra, Jorge Cubero en Óscar Cabedo, de Colombiaan Juan Felipe Osorio en Willie Smit uit Zuid-Afrika zijn de andere ploeggenoten van Bol tijdens de Vuelta.