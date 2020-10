Schip van Stefan en Imke geborgen: "Ontzettend blij dat de boot rechtop staat"

"Ik was zo ontzettend blij dat ik de mast recht omhoog zag staan", was Stefan zijn eerste reactie toen hij hun schip op de kar zag staan. De zeilboot lag al sinds woensdag op haar zij, gestrand voor de kust van Petten.

Maar nog belangrijker dan dat het schip is voor Stefan en Imke dat ze beiden nog leven, en niet te veel schade hebben opgelopen."We staan hier gewoon nog, wij leven nog", vertelt Imke. "Naar omstandigheden gaat het best goed. Ik heb heel veel blauwe plekken en Stefan last van zijn stuitje. Zonder elkaar waren we hier niet meer. Stefan heeft in het water gelegen, maar ik was in mijn eentje op een onbestuurbare boot."

