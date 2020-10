Stefan en Imke zien droom letterlijk in Petten stranden: "Zitten goed in de shit"

PETTEN - Wat een prachtige trip naar huis moest worden met hun net aangeschafte zeilboot 'Puur', veranderde in de zee bij Petten in een nachtmerrie. Stefan van Tienhoven en Imke de Haan slaan onverwacht midden op zee om. Stefan belandt in het woeste water, Imke zit vast tussen de touwen. "Nu zijn we er geweest, dacht ik", vertelt Stefan.

Imke de Haan

Afgelopen woensdag begint het stel aan hun zeiltocht van Den Helder naar IJmuiden. "Voor vertrek de Noordzee op, hebben we alles nog dubbel gecheckt", aldus Imke. De boot hebben ze dan een paar dagen eerder gekocht in de buurt van Kampen. Daarmee waren ze een stap dichterbij hun droom: steeds een grotere boot kopen, om uiteindelijk de wereld over te zeilen. "We wilden hem in etappes naar onze thuishaven in Numansdorp varen." Aan zeilervaring geen gebrek bij de twee. "We houden sowieso allebei van extreme sporten en hebben ook al meerdere keren op wild water gezeild." Ook hun nieuwe boot doet het prima op open water, maar na drie uur zeilen gaat het mis. "Uit het niets zien wij een golf die drie keer zo groot is als de rest, vanaf een andere windrichting op ons afkomen", vertelt Stefan met nog steeds een beetje schrik in zijn stem. De golf slaat de boot in één klap om, waardoor Stefan het water in gelanceerd wordt en Imke juist de boot wordt ingeslingerd. Surfer redder in nood "Ik hoor mijn reddingsvest opengaan en kom langzaam boven water. Godzijdank zie ik dat Imke nog op de boot staat", vertelt Stefan nog altijd opgelucht. Imke kreeg een keiharde klap op de boot te verduren, maar doordat de boot zichzelf weer rechtop trekt staat zij gelukkig nog aan boord. Vanuit het water ziet Stefan dat het roer vast zit in de lijnen. Toch probeert Imke met minimale controle dichterbij Stefan te komen om hem met een reddingsboei uit het water te halen. "Op een zeker moment besluit ik om de boot richting het strand te sturen", vertelt Imke. "Om niet alleen mijzelf in veiligheid te brengen, maar ook een markeerpunt te creëren om te weten waar Stefan ongeveer in het water ligt." De hulpdiensten heeft ze op dat moment al vanaf het schip ingeschakeld.

Quote "Er waren heel veel mensen op het strand, maar die waren vooral aan het kijken of foto’s aan het maken" Imke de haan, Zeiler

Op het strand aangekomen schiet alleen een surfer hen te hulp. "Er waren heel veel mensen op het strand, maar die waren vooral aan het kijken of foto’s aan het maken." De surfer schiet met zijn plank het water in en ziet Stefan al vrij snel op een afstand. "Hij kwam weer uit het water om te vertellen dat hij Stefan zag bewegen, dat was een enorme geruststelling", vertelt Imke nog steeds geëmotioneerd. "Hij ging verderop weer het water in om Stefan op te vangen." Op het moment dat de surfer bij Stefan aankomt weet hij hem een stukje door de branding te helpen. De hulp van de KNRM komt gelukkig ook snel. Zij slepen Stefan op de boot en brengen hem naar het strand. Bekijk hieronder de reddingsactie. Tekst loopt door onder video.