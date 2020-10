Haarlemse gemeenteraad wil geen proef met wapenstok voor boa's

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen had Haarlem al aangemeld voor de landelijke proef om boa's met een wapenstok de straat op te sturen. Maar de gemeenteraad heeft hem teruggevloten. Behalve de VVD vindt de politiek de wapenstok een slecht verdedigingsmiddel.

Hoewel burgemeester Wienen het met de meerderheid van de gemeenteraad eens is dat de wapenstok niet ideaal is, wilde hij wel de Haarlemse handhavers de kans geven om uit te zoeken wat de praktijkervaring is. Zelf vragen de boa's al sinds lange tijd om betere uitrusting, omdat het geweld tegen hen bij handhaving steeds vaker escaleert. Dit jaar zelfs van vier naar 24 incidenten.

Door de ervaringsverhalen die Wienen van de handhavers in Haarlem heeft gehoord, wil hij wel dat zij zich zo goed mogelijk beschermd voelen. "Ik heb gezien wat het met ze doet als ze in elkaar getrapt worden, dat laat mij niet koud."

Pepperspray

Wienen heeft bij minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gelobbyd voor het toestaan van pepperspray in de uitrusting van de boa's, maar die heeft anders besloten. Om dan toch goed inzicht te houden op de ontwikkelingen, had Wienen Haarlem aangemeld voor een proefproject met de wapenstok in tien gemeenten.

De Haarlemse raadsleden zijn hier in meerderheid fel tegen gekant. Volgens Jouw Haarlem vergroot het dragen van de wapenstok door de boa's de kans op een geweldsdelict. Bijna alle partijen willen bovendien eerst afwachten wat het effect is van het dragen van bodycams op de veiligheid van de boa's is. Sinds 1 oktober zijn de Haarlemse handhavers hier mee uitgerust.

En als de bodycams niet genoeg effect hebben, vindt de Haarlemse raad dat eerder pepperspray ingezet moet worden dan een wapenstok. De burgemeester gaat er overigens vanuit dat het rijk het gebruik van pepperspray alsnog volgend jaar juridisch mogelijk zal maken. Dat is nu nog niet het geval voor de boa's

Opvang

Het CDA wijst erop dat de toename van de geweldsincidenten tegen de Haarlemse handhavers bovendien vooral veroorzaakt wordt door dak- en thuislozen en verwarde mensen. "Moeten we die gewoon niet beter opvangen?", vraagt fractievoorzitter Eva van der Raad zich af.

Overigens heeft ook Zandvoort zich aangemeld voor de proef om boa's te voorzien van een wapenstok. Nu Haarlem zich heeft teruggetrokken als potentiële proefgemeente, hoopt de burgemeester dat hij van de ervaringen van de buurgemeenten kan leren als Zandvoort wordt uitgekozen.