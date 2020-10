AFC-trainer Landvreugd baalt van afgelasting: "Liefst speel je ieder weekend"

AMSTERDAM - De wedstrijd in de tweede divisie van het Amsterdamse AFC en TEC gaat niet door vanwege corona bij de ploeg uit Tiel. "Het is jammer, want het liefst speel je natuurlijk ieder weekend. We proberen van de nood een deugd te maken", reageert trainer Uli Landvreugd.

Meer structureel testen

De AFC-trainer vindt dat de KNVB 'niet direct' iets valt te verwijten. "Misschien kunnen ze meer gaan testen. Tweede divisie is een redelijk hoog niveau. Bijvoorbeeld dat ze besluiten om één keer in de twee weken of één keer in de maand langs te komen om te testen. We zijn semiprofs. De hele tweede divisie is verplicht om spelers onder contract te hebben. Dat hebben ze niet voor niks in het leven geroepen."

De spelers van AFC hebben dit weekend vrij gekregen met het oog op het resterende programma. De Amsterdamse club plaatste zich eerder deze week voor de eerste ronde in de KNVB-beker. Competitiegenoot Spakenburg werd met 1-0 verslagen. In de volgende ronde speelt de ploeg van Uli Landvreugd tegen Capelle.