Eerste zege Jong FC Volendam, AFC knokt zich terug tegen ASWH

AMSTERDAM - Jong Volendam heeft de eerste zege van het seizoen geboekt. Het duel leek lang af te stevenen op een gelijkspel, invallers Josh Flint en Roy Tol staken daar vlak voor tijd een stokje voor. De Volendamse beloften wonnen zodoende met 1-3 van Excelsior Maassluis. AFC pakte in de slotfase alsnog de volle buit: 3-2.

AFC - ASWH 3-2

'8 0-1 Van de Kreeke

'23 1-1 Markiet

'59 1-2 Van den Bosch

'79 2-2 Joël Tillema (strafschop)

'88 3-2 Yordi Teijsse

AFC kwam tweemaal op achterstand tegen ASWH, maar de Amsterdammers sloegen tóch in de slotfase toe. Door de zege blijft AFC koploper in de tweede divisie. Komende dinsdag speelt het team in de tweede voorronde van de KNVB-Beker tegen Spakenburg.

Opstelling AFC: Zonneveld; Schilder, Maatsen, Markiet, Claver; K. Teijsse (64/Van Weerdenburg), Tillema, Hoek; Siali (64/Jesse), Ignacio, Grootfaam (76 Y. Teijsse)

Opstelling ASWH: Janssen; Bijl, Van de Werp, Manuhuwa (16/Drost), Meijer; Van den Bosch, Wesdorp, Korporaal; Van de Kreeke (86/Van Eck), Wissel (71/Pires) , Yildirim