Alkmaar Echtpaar slaapt door burenruzie al twee jaar niet thuis: "Instanties doen niets"

ALKMAAR - Alfred en Pauline Keizer betrekken in de zomer van 2017 een pas gerenoveerd huurhuis in Alkmaar. Het nieuwe woongeluk wordt al snel ruw verstoord. De buurman is allesbehalve blij met hun komst. Een langslepende burenruzie ontvouwt zich in de volgende maanden. Inmiddels slaapt het echtpaar al twee jaar niet in hun eigen bed.

Vanaf de eerste dag was het raak. De buurman zette midden in de nacht een boor tegen de muur van hun slaapkamer. Het echtpaar verwachtte dat het met overlast van de renovatie te maken had en besloot het daarom maar even te laten rusten. "We dachten ach, die man heeft vast overlast gehad van de verbouwing. Hij trekt wel bij." Maar dat gebeurde niet. De geluidsoverlast werd alleen maar erger. Ze vermoeden dat de buurman, een gepensioneerde geluidstechnicus, gebruik maakt van speciale geluids- en trillingsapparatuur. Ze zijn ervan overtuigd dat de buurman het op hun heeft gemunt. "Soms trilt het hele huis. We horen zoemende geluiden. De ene keer zijn het hele rare lage tonen en dan weer heel hoog. Dat gaat dan uren en uren door." Bewijs Eerst probeert het stel de rust in huis te laten wederkeren door alle muren en ramen te bedekken met geluidswerend folie, en door in andere kamers, zelfs in de schuur, te slapen. Maar niets helpt. "We hebben een camera hangen en hebben op beelden gezien dat hij 's nachts met een zaklamp aan het zoeken is. Hij weet ons elke keer weer te vinden en dan verplaatst het geluid zich weer. Er is geen ontkomen aan." De familie Keizer schakelt de hulp in van een onafhankelijk adviesbureau voor geluid- en omgevingsmanagement (DBO). Na onderzoek blijkt dat driekwart van de geluidsoverlast inderdaad bij de buurman vandaan komt.

Ondanks een aangifte, bemiddelingen via Woonwaard, GGZ, de politie en een rechtszaak is de situatie onveranderd gebleven. Al twee jaar huurt de familie Keizer Roompothuisjes of een standplaats bij (boeren)campings. Steeds zieker Momenteel staan ze met een caravan achter de schuur van een boer, maar daar moeten ze volgende maand weg. "Ook de spaarcentjes raken op. Onze kinderen hebben geen ruimte om ons op te vangen. We krijgen ook geen korting op de huur, ondanks dat we er al meer dan twee jaar niet hebben geslapen."

Het echtpaar in de caravan waar ze momenteel slapen - Familie Keizer

Het stel is de wanhoop inmiddels nabij en hun gezondheid gaat sterk achteruit. "We ervaren zoveel verschillende klachten. Ik slik nu hartmedicatie terwijl ik geen hartpatiënt ben", zegt Pauline. Ze maakt zich vooral ernstige zorgen om de gezondheid van haar echtgenoot, hij is diabetespatiënt en hartpatiënt: "Laatst werd hij afgevoerd met de ambulance omdat ze bang waren dat hij een hartaanval zou krijgen. Zijn klachten verdwenen in het ziekenhuis. Eigenlijk toen hij hier de hoek al om was", zegt Pauline. Uitstel na uitstel Twee andere buurmannen erkennen het probleem van de Keizers. "We bemoeien ons er liever niet mee, maar die man heeft met niemand goed contact. De vorige buurvrouw had ook altijd ruzie met hem, alleen zij pakte hem wel aan. GGZ heeft deze man hier geplaatst. Woonwaard weet donders goed wat ze in huis hebben gehaald, maar de instanties doen niets." "Als slachtoffers worden wij totaal niet serieus genomen. Er is geen rechter geweest die ons heeft gevraagd hoe het nou precies zit", zegt Alfred. "Onze buurman moet het huis uit, maar krijgt van de rechter uitstel na uitstel. Het interesseert die rechter helemaal niets dat wij volgende maand op straat staan." Ze zijn niet van plan terug te keren, voordat de buurman is vertrokken. "We worden knettergek in dit huis."

Woonwaard zegt de zaak zeer serieus te nemen, maar doet verder geen uitspraken omdat de zaak bij de rechter ligt. GGZ geeft aan volgende week op de situatie te reageren.