Veel meer burenruzies in Amsterdam: "We zitten nu 24/7 op elkaars lip en horen alles"

AMSTERDAM - Je buurman die uren op zijn trompet oefent, huilende baby's of gamende buurjongens. Nu veel Amterdammers thuiszitten, is er steeds meer irritatie over de buren. In het tweede kwartaal is het aantal aanvragen voor buurtbemiddeling in Amsterdam met een kwart toegenomen. ''Schreeuwende kinderen tijdens je zoom-vergadering is gewoon niet prettig.''

NH Nieuws

De toename van conflicten is volgens Bente London van Beterburen makkelijk te verklaren: ''Doordat mensen thuis moesten werken, hoor je ineens geluiden die je anders niet hoort. Normaal ga je naar je werk, maar nu zitten we 24/7 op elkaars lip en hoor je alles van elkaar.'' De stijging van het aantal aanmeldingen is vooral te zien in grote steden, zoals Amsterdam. Kees Wallis is al vijf jaar buurtbemiddelaar in Amsterdam West. Hij ziet vooral een toename in zaken met gezinnen met jonge kinderen: ''In Amsterdam leven veel mensen dicht op elkaar. Er zijn veel oude huizen met dunne muren, waar veel geluid doorheen komt. Dat kan voor spanning zorgen.'' Tekst gaat verder onder de video.

Kees Wallis - NH Nieuws

Normaal gaat Kees langs bij de buren, maar vanwege corona moest dit vaak via Zoom. En bemiddelen tussen ruzieënde buren via een scherm valt niet mee: ''Normaal kom je bij mensen thuis en zie je hoe iemand woont en leeft. Dan begrijp je ook beter in wat voor situatie diegene zit en kan je dat beter overdragen aan de andere buur, die daar misschien minder begrip voor heeft'', vertelt Kees. Bente verwacht dat het aantal aanmeldingen voor bemiddeling niet snel zal afnemen. ''Je ziet alweer een volgende spanning aankomen. Sommige mensen zijn erg voor de coronamaatregelen en anderen vinden het onzin. Dat kan gaan botsen. Ik denk dat we hier nog een tijdje last van gaan hebben met elkaar.''