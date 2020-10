Westfriese zorglocaties verplichten mondkapjes voor bezoekers

Bij de locaties van Omring moet het mondkapje tijdens het hele bezoek - dus ook in de privékamer van de bewoner - gedragen worden. Bij Wilgaerden is dat toch weer anders. "We vragen onze bezoekers dringend om vanaf vandaag in de wandelgangen en algemene ruimtes een mondkapje te dragen", licht een woordvoerder van Omring toe.

"In het appartement of de kamer gelden de anderhalve meter afstand en maken ze buiten die 1,5 meter afstand zelf afspraken met de bewoner." Ook de medewerkers van beide organisaties dragen zo veel mogelijk een mondkapje tijdens hun werk.

Duidelijkheid

Met deze maatregel hopen de organisaties duidelijkheid te geven aan de bezoekers. "Bij de evaluatie van de vorige golf kregen wij terug van familieleden dat duidelijke richtlijnen prettig zijn, daar willen wij lering uit trekken. We gaan nu voor duidelijkheid en vragen iedereen met klem een mondkapje te dragen bij bezoek", aldus een woordvoerder van Omring