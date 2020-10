GVB-personeel geschokt na mishandeling: "Zullen door moeten want corona is er nog"

Intussen is de 67-jarige chauffeur weer ontslagen uit het ziekenhuis, vertelt de directeur Techniek en Operatie van het GVB Mark Lohmeijer tegenover AT5. "We zijn er enorm van geschrokken, maar eigenlijk ook wel geschokt en heel boos dat dit soort dingen gebeuren."

Incidenten in ov

Incidenten in het openbaar vervoer zijn sinds de invoering van de mondkapjesplicht op 1 juni niet zeldzaam, maar sinds de invoering van het dringende mondkapjesadvies voor publieke binnenruimtes en de discussies daarover, is de situatie volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma onhoudbaar geworden.

Zij pleit daarom voor een brede mondkapjesplicht, ook buiten het ov. "Het is echt belangrijk dat er in Den Haag nu gewoon klare wijn wordt geschonken, namelijk: we verplichten het gewoon ook buiten het openbaar vervoer in ruimtes die publiek toegankelijk zijn en waar het nodig is", zegt Dijksma tegen AT5. "Zodat we de discussie over het al dan niet verplichten niet bij één sector leggen, want dat is eigenlijk een onmogelijke opgave."