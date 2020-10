Amsterdamse buschauffeur (67) werd aangevallen na woordenwisseling over mondkapje

AMSTERDAM - De 67-jarige buschauffeur die gisteren werd mishandeld in zijn bus op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam-West, werd aangevallen door een reiziger die weigerde een mondkapje te dragen.

Dat heeft de politie vanochtend laten weten. De dader van de mishandeling stapte even na 14.30 uur in bus 21.

"Omdat de chauffeur hem weigert vanwege het niet dragen van een mondkapje ontstaat een woordenwisseling", meldt de politie. "Dat loopt dusdanig uit de hand dat de buschauffeur meerdere keren door de passagier wordt gebeten, geschopt en geslagen, ook als hij op de grond ligt."

Volgens de politie was het tijdens de mishandeling druk in de bus. Agenten hebben al een aantal getuigen gesproken, maar de politie zoekt er nog meer. Wie de mishandeling ook zag gebeuren of weet wie de dader is, wordt gevraagd de politie te bellen.

De mishandeling werd door een andere reiziger gefilmd en gedeeld via sociale media.