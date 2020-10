Velsen verlengt terrassenbeleid: "Mooi, maar brengt vooral extra kosten met zich mee"

Het hebben van een terras is voor de gemiddelde horeca-ondernemer een aardige kostenpost, helemaal als het weer niet meewerkt. Alex Hermans is eigenaar van cafe-brasserie De Wildeman in Santpoort-Noord en vraagt zich af of deze versoepeling enig verschil zal maken voor de moeilijke situatie waarin de horeca-ondernemer zich bevindt.

"Het is natuurlijk hartstikke mooi van de gemeente, maar als het straks regent en waait, wat het in Nederland nou eenmaal veelvuldig doet, dan valt het voor ons alsnog niet mee", zegt Hermans. "Ik zou eerst een fiks bedrag moeten investeren om het terras weerbestendig te maken, denk aan een overkapping en heaters, maar ook aan extra loon- en elektriciteitskosten. Daarnaast besteden gasten minder op een winterterras en de bezoektijd is veel korter. Niet gek ook, het is nu veel kouder op een terras dan in de zomer."

Ook speelt voor veel ondernemers ook de onzekere toekomst een belangrijke rol in het wel of niet investeren. "Ik weet simpelweg niet wat de toekomst brengt en waar wij over een half jaar staan, of we er dan überhaupt nog wel staan”, stelt Hermans. "Maar ook wat betreft eventuele extra aanscherpingen van de maatregelen, niemand kan mij garanderen dat wij straks ook niet, net als nu in Parijs en Brussel al het geval is, opnieuw onze deuren moeten sluiten."