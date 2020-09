Horeca in de IJmond ontstemd: ‘Dit is de nekslag’

IJMOND - Als de regering vanavond de nieuwe maatregelen bekend gaat maken, weten we of de geruchten kloppen: groepen mogen uit maximaal 50 gasten bestaan en de sluitingstijd wordt vervroegd naar uiterlijk één uur ’s nachts. De horeca in de IJmond kijkt met spanning uit naar de persconferentie, want worden zij ook getroffen?

Café-brasserie De Wildeman in Santpoort Noord

Alex Hermans, eigenaar van cafe-brasserie de Wildeman in Santpoort-Noord, reageert gelaten op de mogelijkheid dat er strengere regels aankomen. "Ik moet het allemaal even op me in laten werken, het is nu al zo verschrikkelijk moeilijk werken. Als het echt zover komt, hoe ga ik dat oplossen? Ik ben er nog niet overuit", verzucht Hermans. Vanavond zal tijdens de persconferentie meer duidelijk worden, voor nu is nog niet zeker in hoeverre de mogelijke maatregelen ook voor de regio Kennemerland, waar IJmond onder valt, zal gelden. Voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) van Beverwijk en Wijk aan Zee, Alex Oerlemans, geeft aan dat nog niets definitief bevestigd is. Hij heeft wel naar aanleiding van de speculaties gisteren contact gehad met burgemeester Martijn Smit.

Quote "Waarom wordt de horeca opnieuw onder een vergrootglas gelegd?" Alex Oerlemans, Koninklijke Horeca Nederland, Beverwijk en Wijk aan Zee

"Het is een kwestie van afwachten of de eventuele maatregelen ook naar IJmond worden vertaald, of omdat wij aan de rand van de regio zitten, de burgemeester zelf besluiten mag nemen wat betreft onze horecagelegenheden", aldus Oerlemans. Wel vraagt hij zich hardop af waarom opnieuw de horeca onder een vergrootglas wordt gelegd. Dat is ook wat horeca-ondernemer Steff van der Zon zich afvraagt. Hij is eigenaar van de Notelle Bar in Beverwijk en had zijn oorspronkelijke openingstijden al ingekort van vier uur ‘s naar twee uur ‘s nachts. De nieuwe maatregelen zouden betekenen dat hij binnenkort om 1 uur ‘s nachts al dicht moet. "Ach, dat ene uurtje maakt dan ook niet meer uit", zegt van der Zon nuchter. "Maar ik vind al deze maatregelen wel vreemd, volgens het RIVM is van het aantal besmettingen dat wordt opgelopen nog geen 6 procent in de horeca, tegenover 55 procent dat men in de privésfeer oploopt", aldus van der Zon. "Het is wel jammer dat ze de de horeca weer moeten hebben. De horeca is al flink geraakt!"

Notelle Bar in Beverwijk

Een andere vraag die bij zowel de horeca-ondernemers als het KHN naar boven komt, is of we met het vervroegd sluiten van de horeca het probleem niet gewoon verplaatsen in plaats van oplossen. Oerlemans denkt dat de jeugd ergens anders hun vertier zullen zoeken als de horeca om 1.00 uur al sluit, en dat zou in zijn ogen niet handig zijn. "Ik denk dat Beverwijk en Wijk aan Zee het goed geregeld hebben wat betreft de horeca. We overleggen continu met burgemeester Smit en met de handhaving en zorgen samen voor een veilige horeca."

Quote "Misschien gaat de jeugd dan om 20.00 uur al op stap. Wat is dan de winst?" Alex Hermans, Eigenaar de Wildeman in Santpoort-Noord

Hermans ziet totaal geen oplossing in het vervroegd sluiten van de horeca. "Misschien gaat de jeugd dan wel om 20.00 uur al op stap. Wat is dan de winst om eerder te sluiten?", vraagt hij zich af. Ook Oerlemans heeft geen vertrouwen in deze maatregel. "Ik ben juist bang dat als deze maatregelen worden doorgevoerd, jeugd zich zal verspreiden op straat, of in parken, of bij iemand thuis en dat dat heel lastig zal worden voor de handhavers", aldus Oerlemans. "Het probleem ligt voornamelijk bij de jongeren, niet zozeer bij de horeca. Het lijkt wel of er symboolpolitiek wordt gevoerd, meer dan dat ze echt de brandhaard zelf aanpakken." Nekslag Niet alleen het vervroegen van de maximale sluitingstijd, ook het reduceren van het maximaal aantal gasten zou een financiële strop betekenen voor veel horeca-ondernemers. "Als grote horecazaken daadwerkelijk van honderd naar vijftig gasten moeten, zal dat voor de meesten van hen de nekslag betekenen", besluit Oerlemans. Hermans zet vraagtekens bij het resultaat die deze maatregelen oplevert. "Als je de grenzen weer opengooit, vliegtuigen zijn weer vol, sportverenigingen en scholen zijn open, gaan die paar uurtjes horeca sluiting het probleem echt niet verhelpen. Sterker nog, de bijwerking is straks veel groter dan de kwaal."