IJmuidense horeca-ondernemer na officiële waarschuwing: "Maatregelen zijn niet te doen"

IJMUIDEN - De IJmuidense horeca-ondernemer Jordy Langer is niet blij met de officiële coronawaarschuwing die hij en drie collega's zaterdag kregen van de gemeente. "De horeca ondernemer lijkt wel de boeman, we worden het hardst geraakt en tegelijkertijd het hardst aangepakt", zegt Langer, eigenaar van feestcafé Proost.

Café IJmuiden, de Zeewegbar, feestcafé Proost en Marbella Lounge Bar bleken afgelopen zaterdagnacht tijdens een bezoek van de handhavers en de inspecteur de coronamaatregelen niet na te leven en dus kregen zij een officiële waarschuwing. "In tegenstelling tot wat de gemeente naar buiten bracht, was mijn andere café, Grandcafé Cheers, toen al gesloten, dus die heeft geen waarschuwing gekregen", verklaart Langer.

"Rond half drie 's nachts kwamen er twee handhavers binnen, twaalf man politie stond buiten te wachten", vertelt Langer. "Driekwart van de aanwezigen zat, maar een kwart stond en liep rond. De handhavers waren heel meegaand, maar ik kreeg wel een officiële waarschuwing".

"Het is niet te doen, zeker in een dorp als IJmuiden waar iedereen elkaar kent. We wijzen iedereen op de maatregelen, brengen ze naar hun zitplek en hebben drie portiers die alles in de gaten houden. Maar als je mensen aanpreekt op hun gedrag, zeker als ze hebben gedronken, dan roepen ze 'ga weg met je corona'", aldus Langer.