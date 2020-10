Tien jaar geleden: Amsterdamse juwelier Fred Hund doodgeschoten bij overval

AMSTERDAM - Vandaag exact tien jaar geleden werd juwelier Fred Hund bij een overval op zijn zaak in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West doodgeschoten. NH Nieuws en AT5 blikken met nabestaanden en buurtbewoners terug op de gewelddadige dag. Weduwe Tine: "Ik vind het nog steeds moeilijk om erover te praten."

Tine vertelt aan AT5 dat ze zich in de uren die volgden in een film waande . "Alsof ik er niet bij hoorde. Ik stond bij het bed en deed eigenlijk niks, helemaal verstijfd."

Lange tijd was 7 oktober een feestelijke dag voor Tine en Fred Hund. In 1994 stapte het stel namelijk in het huwelijksbootje. Op de dag dat ze 16 jaar waren getrouwd, kwamen er twee overvallers de juwelierszaak binnen. Fred werkte het duo zijn zaak uit, maar werd tijdens de daaropvolgende worsteling op straat meerdere keren in z'n buik geschoten. "In het ziekenhuis aangekomen, stond m'n zoon ons al op te wachten, toen was 'ie al overleden."

"Er was een soort verruwing op straat, en aan de andere kant was het ook een tijd waarin mensen niet zoveel meer naar de winkelstraat gingen. En helemaal niet naar de lokale winkelstraat. Dat deed ik zelf ook niet, dus behalve dat ik die dag heel verdrietig was, voelde ik me ook heel verantwoordelijk. En zo is dus eigenlijk ook die beweging ontstaan, dat wij tegen buurtbewoners zeggen: je kan wel degelijk iets veranderen aan je straat."

Voor Van der Laan was de fatale overval aanleiding voor zijn Top 600-aanpak, die erop was gericht om veelal jeugdige daders van zware geweldsincidenten achter slot en grendel te krijgen. Voor de buurt was de fatale overval een verdrietig dieptepunt dat veel ontreddering en een gevoel van onveiligheid teweegbracht.

De brute moord was het dieptepunt van een reeks gewelddadige gebeurtenissen in de buurt. Voor buurtbewoners 'schieten woorden gewoon te kort'. "Die mensen werken hier al zo lang, zijn gewoon met hun werk bezig, en dan kom je zo aan je eind", klonk het.

"Er is veel veranderd, en ten goede. Maar het is niet de perfecte straat, want die bestaat niet"

Vanwege geldgebrek hield de stichting drie jaar geleden op te bestaan, maar in de jaren daarvoor is veel bereikt, benadrukt Groenink. "Er is heel veel veranderd, en ten goede. Maar het is niet de perfecte straat, want die bestaat niet. En we moeten niet vergeten dat we in een grote stad wonen, en daar horen dingen bij."

Troost

Vanwege corona wordt Hund vandaag niet massaal herdacht, maar door een klein comité in de straat. "We hebben buurtbewoners en ondernemers gevraagd hoe het met ze gaat, en hoe ze terugkijken op wat er tien jaar geleden is gebeurd. Wij hebben een aantal van die uitspraken verzameld, en die gaan we op tien plekken in de straat ophangen zodat daar ook troost uit gehaald kan worden."