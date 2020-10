RKZ zoekt naar antwoorden na corona-uitbraak op IC, vakbonden ongerust

BEVERWIJK - Hoe konden vijftien IC-medewerkers besmet raken met het coronavirus? Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk hoopt daar met een onderzoek antwoord op te kunnen vinden, zo laat woordvoerder Sandra de Jong weten. Vakbonden CNV en FNV voelen zich ondertussen ongerust over de ontwikkelingen in het ziekenhuis.

Door de uitbraak werd de zorg op de IC ontwricht en werd een opnamestop, die nog zes dagen duurt, onvermijdelijk. Ook woordvoerder Sandra de Jong van het ziekenhuis heeft daar vandaag nog geen steekhoudende verklaring voor kunnen vinden. "We proberen dit zeker uit te zoeken", antwoordt ze. "De besmetting kan ook buiten het RKZ ontstaan zijn. We zorgen juist zo goed mogelijk voor elkaar, proberen altijd voldoende afstand te creëren en handen wassen is altijd het devies."

Bezorgdheid bij vakbonden

Cor de Beurs, vakbondsbestuurder bij FNV Zorg & Welzijn, reageert bezorgd op de ontwikkelingen. "Het is wel opmerkelijk, dat zo'n groot aantal mensen besmet kon raken", antwoordt hij tegenover NH Nieuws. "Ik was nog niet op de hoogte, maar ik ga navragen bij het ziekenhuis hoe dit heeft kunnen gebeuren."

Ook vakbond CNV Zorg & Welzijn schrikt op van het hoge aantal besmettingen onder het IC-personeel. Niettemin is er volgens woordvoerder Andre van der Vlugt geen reden om de directie van het ziekenhuis te gaan bevragen over de oorzaak. "Je gaat ervan uit dat de protocollen daar gevolgd worden. Ook hebben we geen meldingen gehad van personeelsleden over een onveilige werksituatie. Wel hoop ik dat het goed zal worden uitgezocht. Tegelijkertijd: het blijft ook allemaal mensenwerk, en mensen maken nu eenmaal wel eens fouten."