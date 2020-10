Gevonden zeearend bij Oosterland krijgt alle hulp: "Hij laat me niet los"

OOSTERLAND - De zeearend die afgelopen zaterdag in een veld bij Oosterland werd gevonden, krijgt sondevoeding om aan te sterken. Het dier, ook wel de vliegende deur genoemd, werd sterk verzwakt gevonden door natuurfotograaf Leen Kuiper. Hij riep meteen alle hulptroepen op.

Gevonden zeearend krijgt alle hulp: "Ik ben nog steeds met dat beest bezig" - NH Nieuws

"Hij laat me nog steeds niet los. We zijn nu een paar dagen verder, maar ik ben nog steeds met dat beest bezig", zegt Leen Kuiper. "Ik vind het zo'n geweldig mooie vogel. En dat we deze zo hebben kunnen redden, dat is natuurlijk gigantisch mooi." Tijdens één van zijn vele rondes door de omgeving ziet Kuiper een prachtige vogel in het veld staan. "Ik had eerst niet eens door dat het een zeearend was. Ik nam een foto en toen wilde hij wegvliegen, dat doen ze meestal als ze mij zien want zo mooi ben ik niet", vertelt hij met een lach. "Maar toen viel hij naar beneden en zijn bij mij de alarmbellen gaan rinkelen." Tekst gaat verder onder de foto.

Leen Kuiper

Omdat hij alleen is, schakelt hij zo snel mogelijk hulptroepen in. Hij belt niet alleen de dierenambulance, maar ook een aantal bevriende vogelliefhebbers. "Johan van der Vegt en Peter Boltjes waren in de buurt aan het vogeltjes kijken. Zij waren er binnen een mum van tijd en toen hebben we een plan van aanpak gemaakt." Omdat de vogel steeds dichter bij de drukke N99 komt, maken ze een grote boog om hem heen en proberen ze hem terug te sturen richting de Oosterkruisweg, dieper het veld in. "En toen zagen we Do van Dijck van Landschap Noord-Holland onze kant op komen. Je kon meteen zien dat hij verstand van zaken had. Hij zorgde dat de zeearend bij ons kwam en zo konden we hem voorzichtig proberen te pakken." Tekst gaat verder onder de foto.

Leen Kuiper

Als ook nog boswachter Leon Kelder is gearriveerd, is de zeearend helemaal rustig genoeg en kunnen ze hem meenemen. De zeearend zit nu in vogelasiel de Fûgelhelling in Ureterp in Friesland. "Ik heb ze vanmorgen nog gebeld. Hij zit nog steeds aan de sondevoeding en eet dus nog niet zelfstandig. Maar hij begint alweer te klapperen met zijn vleugels. Ik heb dan ook alle vertrouwen dat het goed komt", vertelt Kuiper.