Zeer zeldzame zeearend roerloos aangetroffen bij Den Oever

DEN OEVER - In de polder vlakbij Den Oever is een zeearend aangetroffen. Medewerkers van de dierenambulance vonden de roofvogel roerloos liggend op de grond. Het kleine vogelasiel De Paddestoel in Den Helder vangt het dier nu tijdelijk op.

"Het gaat waarschijnlijk om een jong mannetje", weet Ward ons te vertellen. Waarom hij zo tam op de grond lag is nog onbekend. "Hij kan een klap hebben gekregen van een windmolen of aangereden zijn door een auto." Maar de schade lijkt mee te vallen. "Hij heeft maar een klein wondje en hij houdt een vleugel een beetje van zijn lijf af."

Zeearenden komen bijna niet voor in Nederland. De vogelbescherming schat dat er zo'n veertien broedparen in ons land verblijven. De meeste daarvan worden gespot rondom de Oostvaardersplassen en daarmee is deze vondst in de kop van Noord-Holland extra bijzonder.

Volgens Ward is duidelijk te zien hoe gevaarlijk en imposant het beest is. "Het zijn echt gigantische klauwen en een snavel waarvan bekend is dat ze niet vies zijn om te bijten. Gelukkig waren er vandaag wat college's van Ecomare op bezoek, daardoor konden we het dier goed in bedwang houden."

Verhuizing naar Friesland

De verzorgsters in Den Helder hebben de arend al wat medicatie en vocht toegediend en daar knapte hij flink van op. "We zullen het ergens deze week naar de Fûgelhelling in Friesland brengen. Daar hebben ze de kennis en ruimte om de roofvogel weer op te laten knappen."