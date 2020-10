Rappende snelheidsduivel Boef wil volgers bewustmaken van risico's hardrijden

Dat zei de 27-jarige rapper vanochtend in het gerechtshof in Den Bosch, waar het hoger beroep diende dat hij had aangetekend tegen de veroordeling voor een van de twee snelheidsovertredingen die hij in 2016 zou hebben begaan. In dat jaar deelde de rapper enkele video's op sociale media waarin te zien was hoe zijn auto met bijna 300 km/u over de snelweg en met 165 km/u door de bebouwde kom van Tilburg scheurde.

Boef werd vorig jaar januari veroordeeld tot een rijverbod van 2,5 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij ontkent echter dat hij achter het stuur zat toen zijn auto door Tilburg scheurde. "Ik heb niet gereden in het centrum van Tilburg", vertelde hij. "Ik ga geen vingertjes wijzen, ik zit hier voor mezelf, maar ik was het in ieder geval niet." Wel geeft hij toe dat hij achter het stuur zat toen zijn auto ruim twee harder dan toegestaan over de snelweg reed. "Op de snelweg heb ik zeker weten te hard gereden."