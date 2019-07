Wie is rapper? Dafne daagt Boef uit voor 100 meter sprint

ALKMAAR - De Alkmaarse rapper Boef is weer een challenge gestart: wie verslaat hem tijdens een sprint van honderd meter? Hij wordt uitgedaagd door fans, maar ook door de snelste vrouw van Nederland.

'100 meter sprint voor doekoe!', zo riep Boef eerder deze week uit op zijn Instagram-pagina. Het ging gepaard met een filmpje waarop hij met vrienden een renwedstrijd doet. Een weddenschap voor geld, dus.

Op de Instagram-post werd massaal gereageerd door fans die de wedstrijd wel aandurfden, maar ook door Dafne Schipppers, die hem daarna zelfs nog een privéberichtje naar Boef stuurde. "Kom maar op, 100 meter sprint ;)". Die afstand rende ze in 2015 in 10,81 seconden; daarmee werd ze de snelste Nederlandse vrouw ooit.

Organiseren

De Alkmaarse hiphopartiest gaat de uitdaging graag aan en reageerde op haar bericht met: "Zeg maar waar en wanneer. Of moet ik het organiseren?" Daarna vroeg hij zijn fans: 'Willen jullie mij tegen de snelste vrouw van Nederland zien rennen?'

Of het een echte wedstrijd wordt, is nog niet duidelijk. Maar Boef denkt zelf dat hij 'The Fastest Kid Alive is'.

The Fastest Kid Alive

Boef verwijst in zijn Instagram-post naar 6ix9ine; een Amerikaanse hiphopartiest die op dit moment in de gevangenis zit. Een jaar geleden kwam er een video online waarin hij een sprintje trekt. Nadat hij met die sprint in bekende filmscenes werd geshopt werd hij op een cynische manier The Fastest Kid Alive genoemd.