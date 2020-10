Musical over Johan Cruijff in de maak, volgend jaar in première

AMSTERDAM - Vijf jaar nadat Johan Cruijff overleed komt er een musical over dé voetballegende uit Betondorp. Cruijffs familie, die onmiddellijk enthousiast was, is betrokken bij de productie. Wie welke rol speelt, wordt op een later moment bekendgemaakt.

Met rock, opera en hiphop hebben regisseur en scriptschrijver Tom de Ket en theaterproducent Wolter Lommerde nadrukkelijk de ambitie om er geen standaardmusical van te maken. In de vormgeving is een combinatie van digitale projecties en fysieke decorstukken te zien. Bovendien zal het personage dat in de huid van Cruijff kruipt niet zingen.

Dat Cruijff niet gaat zingen in de musical is eigenlijk symbolisch voor zijn eigenzinnige karakter, vertelt de persvoorlichter van '14, de musical'. De voetballer hield vooral van praten, en dat zal in de musical niet anders zijn.

Danny

Ook het personage Danny, Cruijffs vrouw, zal haar opwachting maken. "Haar sterke persoonlijkheid en uitgesproken meningen zorgden er mede voor dat het magere jongetje uit Betondorp, werd wie hij was", zo laten de makers weten.

De musical wordt in samenwerking met zijn familie gemaakt die ervan overtuigd is dat het een 'kwalitatief zeer sterke voorstelling wordt'. De voorstelling gaat naar verwachting volgend jaar september in premiére in het nieuwe AFAS-theater in het Utrechtse Leusden. De theaterproducent gaat er daarbij van uit dat er tegen die tijd 'geen drastische maatregelen tegen corona meer nodig zijn'.